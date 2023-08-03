美國電動車大廠特斯拉（Tesla）訂下遠大目標，力拚在2030年，全球年銷售量衝上2000萬台。有鑑於印度這2年的經濟成長已超越中國，世界經濟論壇（WEF）預估，印度將成為全球電動車競賽的新戰場，就目前看來，特斯拉在起跑點似乎小贏主要競爭對手比亞迪（BYD）。

根據路透社3日報導，世界經濟論壇「推動新興市場」計畫主任庫拉納（Jasmeet Khurana）指出，「未來誰能贏得印度（市場），就能在全球電動車競爭中握有一定勝算。」目前印度為全球第三大汽車市場。

印度近兩年經濟成長超越中國，全球電動車大廠都在爭搶這塊大餅。

與此同時，特斯拉投資印度的計畫受到熱烈歡迎。自馬斯克（Elon Musk）與印度總理莫迪（Narendra Modi）6月在紐約會面後，雙方已針對在印度設廠、量身打造一款售價僅2.4萬美金（約新台幣76萬元）的低成本電動車等計畫展開討論。

消息人士指出，這些計畫由莫迪本人親自督導，而馬斯克則宣布，特斯拉將在印度進行大量投資，雙方直到上周都還在商談細節。

The Modi government allegedly wants Tesla to emulate Apple in India and find local partners who can collaborate with Chinese suppliers.



India is averse to having wholly-owned Chinese auto components companies setting up base in the country. pic.twitter.com/CvJD6N01ix — Suraj Balakrishnan (@SurajBala) August 2, 2023

根據市場調查機構「標普全球移動」（S&P Global Mobility），特斯拉的主要競爭對手是中國汽車大廠比亞迪，但在特斯拉搶攻印度時，比亞迪似乎退居二線，主要因為一項10億美金的投資申請遭到阻擋。印度指控比亞迪未誠實繳交進口稅，將展開調查；此外，當局也擔憂，中國製造的汽車可能暗中蒐集資訊，影響國家安全。

報導指出，比亞迪稱霸2022年全球電動車和插電式油電混合動力車市場，總銷售達186萬輛，多數訂單來自中國大陸。特斯拉去年則賣出131萬輛，並希望能在2030年擴展至2000萬輛。