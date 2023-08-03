輔英科大職業安全衛生系學生陳世賢，課餘喜歡登台灣百岳挑戰自我，日前他成功登北大武山峰頂插上校旗和系旗，以創新方式感謝校方和師長的栽培，行前並應導師要求，利用所學擬訂登山計畫書及緊急應變計畫，安全登頂成功後還特地製作一段短片，感恩之情溢於言表。

陳世賢就讀輔英科大職安系四技三年級，平時就喜歡揪眾攀登百岳大山，明年即將畢業踏出校門，他想在畢業前再次挑戰自我，並留下一個美好的回憶，因此，今年暑假萌生插旗北大武山的壯舉，並獲得導師張德正高度認同。他會選擇挑戰北大武山的主因是台灣南疆聖山，而且橫座於輔英科大前，登上峰頂可遠眺學校，若能在峰頂插上校旗和系旗，與學校遙遙相望，意義非凡。

職安系主要結合職場安全衛生與環保領域專才，協助產業升級，並以專業防止職業危害，保障職場作業人員安全與健康，導師張德正表示，他予以正向鼓勵，並要求陳世賢以所學專業提出登山計畫書及緊急應變計畫，以策萬無一失。

陳世賢認為，南部7、8月天氣變幻莫測，將登北大武山視同安全實務演練，花時間提出一份完備計畫書，待杜蘇芮颱風過境後完成壯舉。「記憶並非就此結束，而是另一個課程體驗的開始！」陳世賢下山後製作一段登山照片剪緝的短片，全程沒有人聲介紹，僅以輕音樂，在每段路標及風景打上三年來教導過他的老師大名，表達真摯的感謝。

北大武山為中央山脈南端最後一座海拔標高3092公尺的高山，名列台灣五岳之一，當地排灣族視為聖山，擁有全台面積最大的原始林，從新登山口算起來回約23公里、總海拔爬升約1700米，陡升且部分路線需以ㄇ型鐵梯上攀，登山難度列為百岳等級A級。