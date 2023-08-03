美國國務院日前釋出訊息稱，已正式邀請中國外交部長王毅訪問美國，但中方迄今遲遲沒有回應。要促成王毅訪美應該怎麼做？深圳廣播電影電視集團融媒體中心旗下的「直新聞」評論稱，美國必須拿出誠意，而近期美方如何處理民進黨政府官員賴清德訪美則是關鍵。

「直新聞」特約評論員陳冰觀察，美國邀請王毅訪美，大概是中美外交高官在華盛頓工作磋商的議題之一。但是中美外交官華盛頓磋商的報導中，中美還是有差異的。中方說雙方進行了「坦誠、深入、建設性」會談，美方則說雙方進行了「坦誠、實質性和富有成效」的會談。美方如何體現「富有成效」呢？

陳冰形容，美國國務院「急不可耐」的宣佈了，說美方正式邀請王毅外長訪美，當然也承認不知道中方是否接受了邀請，反正美國期望中方能接受邀請。

為什麼到目前為止，中方並沒有作出回應呢？陳冰估計有三件事，中方對美國並不滿意，還沒看到美方有落實的跡象。這三件事，都是王毅親口向美國國務卿布林肯講的，今年6、7兩個月就當面講了兩次。

陳冰指出，這三件事分別是：要求美國取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。說白了，就是要美國取消對華進口商品加徵的關稅，放棄對華在晶片和技術上的出口限制，在台灣問題上不得一次次「玩火」。

陳冰表示，美國政府已有三位高官訪華，國務卿布林肯、財長葉倫、總統氣候特使凱瑞，第四位高官、商務部長雷蒙德也將在本月底訪華，「但看看美方做了什麼，好像沒做啥，只是不斷口頭承諾，要穩定中美關係、減緩中美緊張。」

「更槽糕的是，美方在不斷製造麻煩，特別是台灣問題上」，陳冰指出，拜登政府剛剛首次利用「總統特別提款權」，向台灣提供價值3.45億美元的軍援，「挑撥兩岸關係，干涉中國內政。這怎麼讓中國外長去訪美呢？」

陳冰引述大陸外長王毅多次強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，中方沒有任何妥協退讓的餘地。」王毅7月與布林肯在雅加達見面時，進一步強調中美雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬走「攔路虎」。

陳冰還引述中國駐美大使謝鋒說，民進黨政府官員賴清德訪美，就是正向中美衝來的一頭「灰犀牛」。最新消息說，賴清德將在過境美國時，在紐約、舊金山往返停留，雖然美方沒有安排他到華盛頓周圍城市過境，但也沒說會不會有美國政客要見這位台獨分子、哪些人可能見。

陳冰認為，賴清德訪美，是中美關係的又一次重大考驗，美方如何處理恐怕會影響王毅訪美。如果美方處理方式超出中國的底線，不排除中方會讓美方的邀請信變成廢紙一張。「換句話說，王毅是否訪美，什麼時候訪美，就看美國怎麼做了，特別是看美方如何處理賴清德訪美。」