一名女子每天喝水僅300毫升，檢查發現，泌尿系統已遭感染，且血糖上升，並出現尿糖、蛋白尿反應，顯示糖尿病已開始影響腎功能。醫師表示，若水分補充不足，會使血液更濃稠、血糖上升，腎臟在不及排除多餘糖分下，使得尿液出現糖。蛋白尿則顯示腎臟已受損，無法回收尿中的蛋白質。

人體有70％是水組成的，若水分攝取不足影響健康至鉅。營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，上述女子每天只喝水300毫升，經過尿液檢查，發現其泌尿系統受到感染，導致白血球增加。此外，女子的血糖上升，並出現尿糖與蛋白尿，這些症狀均顯示，糖尿病已開始影響腎功能。

劉博仁表示，女子一開始不知少喝水對健康的危害，也不知道上述症狀的嚴重性，經他告知少喝水的嚴重後果後，女子開始逐漸增加喝水量、少吃過多的澱粉性食物，並將多運動，希望能改善已受損的腎功能。

所謂尿糖是指腎絲球過濾液內的糖分過高，腎小管無法全部吸收，而從尿液中排出糖分。尿糖可能的原因包括血糖過高，或是腎功能衰退導致。至於蛋白尿生成的原因，則是正常腎臟對於蛋白質有嚴格的把關作用，當腎絲球或腎小管發生病變時，導致大量蛋白質未被吸收進入血液中，而出現蛋白尿的異常現象。