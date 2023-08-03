根據三軍總醫院的統計資料顯示，在泌尿科門診中，平均每3～4人，就有1人罹患泌尿道感染。對此，維尚泌尿科診所院長白彝維表示，泌尿道發炎初期症狀輕微，很多人以為多喝水、多吃蔓越莓即會逐漸好轉，而造成延誤就醫。他提醒若出現頻尿、腹部疼痛、後腰疼痛、嘔吐、血尿、發燒及畏寒等症狀，要特別警覺，嚴重恐罹患急性腎盂腎炎，不可不慎。

白彝維在臉書粉專「維尚泌尿科診所」與網站撰文表示，喝水量太低、憋尿、衛生習慣不良及免疫力差都可能造成泌尿道感染，然而由於初期症狀輕微，不少人以為多喝水、多攝取蔓越莓即能改善發炎的狀況。事實上，他強調此為日常保健的預防方法，並不能取代醫療行為。

白彝維進一步說明，泌尿道感染若伴隨7種症狀要特別警覺，包括頻尿、腹部疼痛、後腰疼痛、嘔吐、血尿、發燒及畏寒，尤其是急性腎盂腎炎，除了膀胱、尿道炎的症狀外，還會增加後腰、側腰痛、發燒、畏寒、噁心、嘔吐、全身不適，務必要盡快就醫。根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，急性腎盂腎炎若延遲治療，容易導致腎膿瘍或敗血症而有生命危險。

白彝維提醒，泌尿道發炎多數無法自然痊癒，要盡快就醫以免問題擴大，但日常生活的保健護理，能大幅降低感染的機率。他建議，減少辛辣、油炸食品的大量攝取；注意衛生習慣和衣著的通風透氣度；要喝足水量，以減少細菌在尿道停留的時間；補充足夠的維他命C和蔓越莓。若出現任何泌尿道問題，務必記得諮詢家庭、泌尿科醫師。