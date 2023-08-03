據澎湃新聞報導，大陸中央氣象台今天（8月3日）預報，預計未來2天，內蒙古東部和東北地區仍有強降雨。其中，今天（8月3日）內蒙古東北部、黑龍江東南部、吉林中北部有大到暴雨，內蒙古東北部、黑龍江東南部、吉林北部局地有大暴雨（100~120毫米）。

明天（8月4日）內蒙古東北部、黑龍江西北部和東部、吉林中東部、遼寧中東部有中到大雨，局地暴雨（50～90毫米）。此外，3、4日兩天，雲南南部、廣西南部、海南島西部有中到大雨、局地暴雨，台灣島有暴雨到大暴雨（100~150毫米）。

大陸中央氣象台3日晨繼續發佈強對流天氣黃色預警：8月3日，內蒙古河套地區和東北部、黑龍江南部、吉林中西部、青海東部、陝西北部、山西北部、河北北部、浙江東部等地的部分地區將有8-10級雷暴大風或冰雹天氣，局地風力可達11-12級，並可能出現龍卷風。

氣象專家提醒，內蒙古東部、東北地區強降雨和強對流天氣仍將持續，公眾出行請遠離災害易發區和河道；午後需防範雷暴大風和冰雹天氣，並警惕龍卷風。

今天（8月3日）凌晨1時15分，黑龍江省氣象台發佈暴雨紅色預警信號：尚志新農村屯（水文站）降雨量已超過100毫米，降雨仍將持續，預計3小時尚志的部分鄉鎮累計降雨量可超過100毫米，請注意防範。

此前，8月2日下午，黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤到哈爾濱市檢查防汛工作。調研中許勤指出，近日，華北、黃淮等地出現極端降雨過程，引發洪澇和地質災害。入汛以來黑龍江省降雨量高於往年，短時強降雨明顯增多，防汛形勢嚴峻複雜。各地各部門要迅速啓動應急響應、進入戰時狀態，以時時放心不下的責任感和緊迫感，合力築牢防汛安全堤壩。

2日下午，黑龍江省省長、省防指總指揮長梁惠玲到省應急管理廳指揮中心視頻調度防汛工作，進一步研判雨情水情，研究新一輪強降雨防範應對措施。她指出，8月2日至4日，黑龍江省將有連續降水天氣，部分地區有暴雨，全省已啓動防汛四級應急響應。各地區和有關部門務必高度重視、壓實責任，堅持底線思維、樹牢極限思維，全力抓好強降雨防範應對各項工作，切實做到「寧可十防九空、不可失防萬一」。