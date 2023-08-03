台北孔廟「有教無類」匾反映中華民國政府來台初期對儒家思想教化的傳承與重視。（台北市立文獻館提供）

艋舺啟天宮鎮殿軟身媽祖神像，具有清末至日治時期的工藝特徵。（台北市立文獻館提供）

台北市立文獻館公告指定14案14件文物為台北市古物類文化資產，其中包含戰俘墓碑、台北孔廟「有教無類」匾、艋舺啟天宮鎮殿軟身媽祖神像等，北市文獻館表示，戰俘墓碑呈現二戰歷史、軟身媽祖則具有清末至日治時期的工藝特徵，經公告後，台北市指定一般古物累積至233案863件。

文獻館說明，戰俘墓碑於2022年4月由青年郭懷正在信義區福德街道路工程範圍的邊坡墓地裡發現，後由北市工務局新工處依法提出文資審議申請，經實勘及審議後，古物審議會表決以出席委員全票通過指定戰俘墓碑為一般古物。

台北市古物審議會指出，過去所知戰俘墓碑多為簡陋木造，銘文資訊有限，本件戰俘墓碑為水泥製成，上頭除了戰俘姓名、軍隊編號、軍銜、死亡日期，還刻有日軍總部所分配的戰俘號碼、該名戰俘曾隸屬的兵團及其信仰教派等資料，十分罕見，此墓碑呈現具體而微的二戰歷史，反映戰俘在戰爭結束時的身分轉折，可作為台灣歷史特殊戰爭經驗的見證。

文獻館也說，台北孔廟跨越清代台北府文廟、日治時期仕紳重新捐建及戰後官方入主管理等不同時期，藏有豐富儀禮文物，本次指定一般古物「大成至聖先師孔子神位」牌，最早可見於1931年《台日畫報》照片上，其中牌位文字原為「至聖先師孔子神位」，戰後因應官方祭孔尊稱，修改為「大成至聖先師孔子神位」，木牌上方的龕首與兩側龕壁飾以多層鏤空技法雕成的九隻龍紋，紋飾布局繁密、雕工細緻精湛，基座配置圍欄，藝術表現突出。

其中，「有教無類」匾是1950年台北孔廟重建完成擴大舉行祭孔大典時，由總統蔣中正頒贈，匾額中央與同年頒予台南孔廟的有教無類匾皆刻有國璽「榮典之璽」印文，反映中華民國政府來台初期對儒家思想教化的傳承與重視；「創建台北孔子廟碑」則是1959年設立，碑文紀錄台北孔廟從清末至民國48年的變遷發展，各項人、事、時、地、物紀載完備，能反映地方重要人物與史事淵源。

文獻館說明，艋舺啟天宮媽祖又稱「料館媽祖」，見證艋舺曾作為北台灣軍工木料、樟腦出入港的歷史意義，指定的艋舺啟天宮鎮殿軟身媽祖神像，具有清末至日治時期的工藝特徵，啟天宮的開設也反映當地政經、社會與文化變遷。

文獻館表示，本次也通過指定私人收藏文物9案9件，包含保育類野生動物產製品文物及清末福州匾額，表現明清牙雕工藝與清末福州木匾雕工漆藝的特色，經過公告後，台北市指定一般古物累積至233案863件。