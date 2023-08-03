世界羽聯BWF超級500系列澳洲羽球公開賽，台灣男雙組合李洋／王齊麟帶著上一站日本公開賽奪冠的力量持續出擊，2日首輪直落二擊退馬來西亞陳蔚強、亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN），3日次輪16強賽面對上周也對壘過的另一大馬男雙組合王耀新／張御宇，雙方比賽不斷展現男雙賽事精彩的來回過招，最終「麟洋」後來居上18比21、21比17、21比19奪勝，搶進8強。

首局李洋、王齊麟曾面臨5分落後，兩人持續追擊，該局尾聲兩度追到剩1分差，可惜差一口氣追上，18比21些微分差讓出。

第2局5比7落後之後，李洋、王齊麟靠著連得4分站上領先，並以11比9進入技術暫停，回來後對手連搶2分追平，「麟洋」穩住心情持續增加分數，透過5比1攻勢再稍微增添一些領先保險，在對手回擊掛網下取得局點，王齊麟再以強勢攻擊取分，「麟洋」將比賽推進至第3局分勝負。

決勝局前半局王耀新／張御宇失誤較多，也讓李洋、王齊麟爭取到領先位子，不過王耀新／張御宇畢竟是大會第4種子、世界排名第7，也不輕言放棄，在技術暫停前率先拿下第11分，下半局雙方換邊續戰，「麟洋」追平後大馬組合連得2分要回領先，雙方在兩分、一分之差之間來回好幾波，有幾次王齊麟回擊失誤自己相當扼腕，不過和搭擋李陽持續互相、找尋突破對手的機會，該局尾聲連得4分一度19比18超前，王齊麟大吼鼓勵，隨後他再漂亮扣殺20比19取得賽末點，下一分張御宇回球打在網袋下方，「麟洋」連兩周在16強賽事擊退王耀新／張御宇，張御宇懊惱摔拍，王齊麟則趴地享受一下勝利喜悅，為這辛苦的一勝感到如釋重負。