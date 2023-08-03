據澎湃新聞報導，中國氣象局今天（8月3日）召開新聞發佈會，大陸國家氣象中心副主任賈小龍表示，7月一共有8次暴雨過程影響中國大陸。其中，7月26-29日的過程強度達特強，受颱風「杜蘇芮」影響，福建、浙江等地累計降雨量350～800毫米。
接下來，7月29日至8月1日，受「杜蘇芮」外圍環流北上影響，京津冀出現暴雨到大暴雨、部分地區特大暴雨，累計降雨量400～600毫米，北京西南部、河北中南部局地超過600毫米，河北邢台臨城縣累計雨量1003.0毫米、北京昌平王家園水庫738.3毫米。
賈小龍表示，7月，全大陸共發布預警訊息6.88萬條，同比增加1.02％。颱風、山洪災害、地質災害、大風、暴雨預警訊息同比分別增加422％、112％、38.5％、35.3％和18.2％。山洪災害、地質災害、大風、暴雨預警信息均為歷年（2017年-2022年）同期發佈數量最高值。
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