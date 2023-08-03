財經雜誌「財富」世界500強企業排行榜，其中華為排名暴跌15名，首次跌出前100名，顯示面臨美國制裁打擊，手機業務大幅衰退，確實影響到華為的整體實力。事實上，高層也坦言，華為整體營運依然受到嚴峻的外部環境與非市場因素干擾。

華為名列榜單第111位，去年營收成長0.9%至6423億人民幣（約新台幣2.8兆）符合市場預期，但獲利卻狂砍68.7%至356億人民幣，財務長孟晚舟坦言，獲利達到歷史低點，公司經營承受非常大的壓力，但財務狀況穩健，現金餘額可以支撐大部分商業計畫。

今年3月，華為輪值董事長徐直軍（孟晚舟於4月接任）也提到公司所面臨的挑戰，「嚴峻的外部環境與非市場性因素持續影響華為營運，身處暴風雨中，我們會繼續奔跑，努力將業務延續下去。」

除了華為排名衰退之外，小米的排名也從去年的266名衰退至360名，主要受到整體消費市場不景氣，智慧型手機銷售受到衝擊，且近年小米在大陸的市佔率也出現下滑，2021年約佔15.5%，去年下滑至13.7%，皆影響小米獲利。