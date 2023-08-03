桃園市大園區35歲溫姓女子，昨晚向家人說要到林口長庚醫院看醫生後就整夜沒回家，溫女母親遍尋不著，著急到派出所報案，警方獲報後協尋，總算在路上發現溫女身影，趕緊將她帶回並通知家屬前來接人，順利在颱風夜裡協助溫女返家團圓。

大園警分局指出，許婦今清晨3時許著急地跑進大園派出所報案，稱其女兒昨晚說要到林口長庚醫院看醫生，過了一個晚上都遲遲沒有回家，她找遍女兒可能去的地方卻都一無所獲，由於女兒有輕微精神疾病，加上颱風逼近風雨增強，擔心女兒的人身安全，請警方幫忙尋人。

警員陳祐煜、陳柔均、實習生張雯涵獲報後，利用溫女的機車車牌號碼調閱行車軌跡，發現她仍在大園區，最後紀錄在民生南路一帶，員警趕緊外出尋人，果然發現一名衣著特徵與溫女相同的女子在超商前遊蕩，經上前盤查後確認她就是溫女，隨即將她帶回派出所，並聯繫家屬前來接人。

溫女母親接獲通知後趕到派出所，看見女兒平安無事，終於放下心中的大石，眼眶泛淚頻向警方道謝，讓女兒在颱風夜順利返家。

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