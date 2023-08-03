台語歌手吳俊宏為「金曲歌王」翁立友師弟，先前曾參加《超級紅人榜》受到關注；怎料，他昨（2）日突然在社群發文宣佈80歲父親過世，文中還向父親喊話「感謝爸爸的養育之恩」。

吳俊宏昨（2）日在臉書發文寫下：「爸爸前天凌晨安詳的離世了，一生瀟灑有情有義圓滿落幕，請爸爸放心兒孫都很好，感謝爸爸的養育之恩」，隨文附上自己與父親穿著西裝的帥氣合影。

消息曝光後，許多網友前來留言希望他節哀，其他演藝圈的好友也到留言區安慰他，秀蘭瑪雅表示： 「吳爸爸離苦得樂、功德圓滿、阿彌陀佛」，許富凱則寫道：「功德圓滿，請保重身體」，張秀卿也前來哀悼：「弟願偉大的吳爸爸，一路好走，請節哀」。

事實上，吳俊宏爸爸40歲才生下他，因年齡上的差距，關係如同爺孫，加上他不顧家中反對，放棄接管家中廢五金的事業，踏入歌壇，父子關係一度降到冰點，直到爸爸6年前中風送急診，吳俊宏為照顧爸爸，暫緩活動長達半年，之後爸爸身體狀態也逐漸恢復，如今傳出憾事，讓他相當悲痛。