前瞻預算案分配問題引發藍綠大戰，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲再酸轟「高雄市長陳其邁是媽寶度大破表」，民進黨高市議員林智鴻反嗆，侯陣營有豬隊友，為賺聲量救選情，侯友宜更像是政治廚餘桶。

高雄前瞻建設經費拿了1265億元，引發外界質疑獨厚高雄。黃子哲日前直批「高雄市長陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草」，昨再狠酸陳其邁的「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，一堆人還「護寶心切」，爭相恐後忙著當打手。

對此，林智鴻今指出，新北市政府爭取前瞻預算共927億元，「侯競辦」竟連「侯市府」的努力都否定，只為跟風對手柯文哲拋出的假議題，顯見民調低迷已令其操盤手金溥聰慌不擇路，口不擇言。

林智鴻舉例說，侯辦昨更翻2019年登革熱的舊帳來續批中央卡韓，難道侯辦以為全民都忘記侯友宜當年「侯侯做代誌」不挺韓了嗎？現在為了「吸韓粉」不顧是非拿來說嘴，否定高雄建設等於變相否定韓國瑜任高雄市長時期的努力。

對於陳其邁再度挨酸「媽寶度大破表」，林智鴻反擊說，侯友宜陣營有這種豬隊友，違背高雄需要建設的民意，蹭柯、蹭韓「連新聞議題設定都只懂得搶食柯文哲、韓國瑜嚼過的剩飯」，為賺聲量救選情，侯友宜更像是政治廚餘桶。