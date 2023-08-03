台灣狐蝠被農委會公告為第1級「瀕臨絕種」保育類動物，全台族群數推估約200隻，其中以棲息在花蓮縣最多，縣府透過講座、環境教育與舉辦實地觀察，宣導保育狐蝠。（花蓮縣農業處提供／王志偉花蓮傳真）

全台僅約200隻的台灣狐蝠，列瀕臨絕種一級保育類野生動物，花蓮觀察記錄約有50隻，是台灣穩定族群，縣府去年辦理夜間生態導覽，受到好評，今年8月份將辦理6場次夜觀活動，透過不打燈、不干擾，帶領民眾認識黑夜中的珍稀嬌客。

花蓮的台灣狐蝠覓食與停棲範圍最接近民眾活動區域，特別是北濱公園內有大葉山欖、稜果榕、福木等等，都是台灣狐蝠取食的果實，因此牠們常會飛越穿梭於運動、散步的民眾之間。北濱國小今年校舍重建，花蓮林管處、縣府及全校師生攜手合作，將狐蝠食源的菲島福木移植到北濱公園，為狐蝠添糧食。

因北濱公園的台灣狐蝠不難觀察到，縣府去年首次舉辦夜間生態導覽活動，透過不打燈、不干擾的方法，介紹台灣狐蝠的食源植物，並實地觀察狐蝠活動的痕跡，讓民眾能更加認識台灣狐蝠，因受到好評，今年應民眾要求再舉辦。

縣府農業處表示，今年的狐蝠夜間觀察將於8月21日起共舉辦6梯次，包括21、22、23、24、28、29日舉行，晚間6時50分在北濱公園集合出發，民眾可至花蓮縣府農業處臉書報名，每晚名額20人，因為狐蝠棲地領域和人類活動範圍高度重疊，希望藉由導覽活動，讓民眾了解台灣狐蝠對生態的重要性，一起打造花蓮成為台灣狐蝠友善城市。

學者調查，台灣狐蝠全台僅約200隻，花蓮觀察紀錄棲息約50隻，是台灣唯一的穩定的族群。台灣狐蝠在許多研究者眼中與石虎、黑熊、水獺並列「四大神獸」，因臉長得像狐狸得名，大眼金脖為其主要特徵，展翼可達1公尺，常於夜間出沒，由於台灣狐蝠與人類生活領域重疊，常面臨食物來源減少及人為干擾壓力。