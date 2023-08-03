62歲不老男神費翔最近在大陸宣傳新電影《封神第一部》，擁有混血帥氣外型的他擁有美國籍，在放映會上被觀眾問到敏感的國籍問題，他大方表示自己父親是美國人，確實是美國籍，但母親是大陸人，因此有幸有大陸的血緣，高EQ回答引來全場觀眾歡呼。

費翔父親是美國軍人Wade Phillips、母親則是生在哈爾濱的北京人畢麗娜，女方後來到台灣做電台工作認識了Wade Phillips結婚，生下一女一子，費翔上有一位姊姊名叫安雅，1981年因癌症病逝，而費翔後來到美國念書，1981年回到台灣拍攝張艾嘉電視劇，進而出道。

費翔以第一張專輯《流連》一炮而紅，曾和劉文正、費玉清、鳳飛飛、江玲等人入選「亞洲十大歌星」，後來他轉往大陸、美國等地工作，2000年因陶晶瑩在《超級星期天》上想找當年男神費翔，才讓費翔再度紅回台灣，並演出電視劇《白色巨塔》。

近期，費翔再度復出接拍大陸奇幻神話電影《封神》，並在片中飾演男主角「紂王」，大秀結實好身材。近日一段他跑放映會活動的影片流出，被台下觀眾問到國籍問題，他大方表示自己確實有美國國籍，但因為母親是大陸人，所以自己也有大陸血統，「在我心中、在我身體裡，這是我最驕傲的一件事情」，高EQ化解尷尬，大陸網友也讚：「問這種問題的人就該永遠禁止參與這種活動」、「問問題的人動機不純，無奈費翔修養、情商雙高」、「費翔真的很會說話」。