明天（4日）是天赦日，民俗專家廖大乙表示，明天和下個天赦日僅相隔2周，相當罕見，可以把握正能量最強的這2天祈求轉運；不過明天生肖屬鼠、馬忌方是「北方」，下個天赦日屬虎應避開南方。

根據《自由時報》報導，廖大乙指出，今年是雙春閏二月黑兔年，正沖偏沖太歲屬兔、雞、鼠、馬的人，下半年應低調謹慎，其他生肖在冬至前也盡量不要做重大決定。

廖大乙表示，今年很多特殊日子不是相連就是同一天，像夏至與端午節相連；天赦日一個與殼雨相連，另一個則與芒種相連。明天是下半年第一個天赦日，正好碰上池王千歲生日，池王被視為是旺財、除災厄的神明，明天正能量強大，是祈求轉運的極佳日子。

廖大乙說，有民間信仰的人，可帶簡單伴手禮到宮廟向神明祈願，北方是生肖屬鼠和屬馬的忌方，其餘生肖任何方位皆可；不管任何生肖，記得不要披頭散髮，也忌穿露肚臍或有破洞的衣褲。下個天赦日在8月18日（農曆7月初3），屬虎者應避開南方，其他生肖則沒有忌方，任何方位都可祈求。

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