高雄陳姓男子在鳳山區一家遊藝場連輸好幾天小鋼珠機台，被隨後的林姓玩家贏走大獎，認為自己累積多天的賠率「被收割」，氣的痛打林男還逼簽下2萬元本票，事後遭移送法辦。高雄地院依恐嚇取財罪判陳男6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，去年2月初，陳男在鳳山區的一家合法的遊藝場，鎖定同一台小鋼珠SLOT機台連玩幾天，眼巴巴望著大獎，手氣一直都很背。月中時陳男再次上門，準備再度挑戰同一機台時，發現林男坐在機台前笑開懷，原來，林男不久前才剛贏走大獎，還開了好幾次小獎。

陳男見狀當場惱怒，認為林男收割他的「戰果」，直接把人帶到店外痛打一頓，還逼林男交出現金。林男哀嚎表示，自己身上只有3000元現金，在陳男恐嚇之下、簽下一張2萬元本票，陳男要他改天拿1萬7000元現金來贖回本票。

事後林男不甘被打報警，高雄地院開庭時，陳男坦承犯行並還給林男3000元並賠償醫藥費。法官認為，陳男因林男玩遊戲機台開出大獎而行凶傷人，嚴重危害社會治安。考量他已與林男和解，因此依恐嚇取財罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。