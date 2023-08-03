8月有即將到來的父親節與浪漫的七夕情人節，許多單位也特別為這兩個主題規劃了8月的活動，位於駁二的Pinway駁二8號倉庫也熱烈展開創客主題月，期間限定手作體驗活動，包括不能吃卻象徵戀情長久的真皮製濃情巧克力、原木鑲嵌造型吊飾、金工琺瑯作品等，還有獨一無二的手工種子燙金感謝卡傳遞最溫暖的心意，歡迎民眾前往Pinway體驗手作創「藝」，為重要的人帶來創意驚喜。

「大雄的木作世界」以植物種子搭配燙金製作感謝卡（左上）；88節並推出各式木作禮品優惠。（圖片來源：高雄市青年局提供）

8月來駁二8號倉庫過88節，七夕來八號倉庫與情人長長久久，Pinway駁二8號倉庫集結創客團隊推出夏日限定優惠活動，「那個皮工作室」以真皮製作維妙維肖的濃情皮革巧克力，期間限定一人報名即可開班，零基礎也能快速上手的輕手作課程，共同製作專屬定情皮革小物，象徵戀情升溫恆久遠。「硬印HardPrint」特別邀請「日常金工」專業講師開設金工琺瑯基礎課程，金工與木頭異材質的相遇、掐絲珐瑯與鑲嵌技巧創作專屬情人節雅韻作品，送禮自用兩相宜。

「那個皮工作室」全台首創客製化立體手工皮件的皮革手作教室。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高質感木作品牌「大雄的木作世界」則與種子創作品牌「豐情萬種」推出限定手作卡片，消費者可選用各式植物種子搭配刀模與燙金技術製作獨一無二的感謝卡，向父親或情人表達最溫馨的心意，現在報名還可享兩人同行9折優惠。此外自即日起至8月8日，還享精緻原木刮鬍刀促銷價880元、8月份購買任一款木筆即送典雅手工縫製筆套一個等優惠；8月期間所有商品也有9折感謝價，喜歡手作溫度的朋友絕對不能錯過，這個夏天Pinway帶來的質感獻禮新選擇。

「那個皮工作室」推出七夕創「藝」禮品濃情皮革巧克力，雖然不能吃，卻能象徵戀情長長久久。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局局長張以理表示，Pinway進駐多位不同專業領域的創客，常設許多有趣又實用的課程，8月兩大節日父親節與七夕情人節接力來到，鼓勵青年朋友參與在地活動之餘，也能真切感受創意發想的魅力。

技術精深的創客團隊「硬印HardPrint」，邀請「日常金工」業師開設金工琺瑯基礎課程，融合美學與專業技術，短時間就能展現典雅作品。（圖片來源：高雄市青年局提供）

除了創意手作，Pinway也特別推出炎夏限定解渴優惠，一樓進駐的「8c咖啡」自即日起每週三至週五12:30至15:00時段，冰熱美式咖啡買一送一，此外也回饋鹽埕區在地居民，憑身份證明，不分時段均有買一送一優惠。另外憑8c咖啡當日消費發票，購買店內架上產品可享85折優惠，還有預購咖啡豆送咖啡機等多重好康。這個8月，來Pinway品嚐咖啡、度過愜意質感的午後。