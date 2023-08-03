中科院九鵬基地3日傳出疑似餘料銷毀作業出意外，1人二至三度燒傷面積大於90％送恆春旅遊醫院，目前插管中。（恆春旅遊醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

中科院九鵬基地3日傳出疑似餘料銷毀作業出意外，1全身多處人二度燒傷送南門醫院。（南門醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

中科院九鵬基地3日傳出疑似餘料銷毀作業出意外，據悉，有4人因燒燙傷嚴重緊急送醫，當中1人二至三度燒傷面積大於90％送恆春旅遊醫院，目前插管中，1人二度燒傷面積達50％、1人輕傷送恆春基督教醫院，另1全身多處人二度燒傷送南門醫院。4名傷患目前全部轉送海軍總醫院做進一步治療。

恆春旅遊醫院稍早表示，九鵬基地51歲傷者有二至三度燒傷，面積大於90％，是全身性燒燙傷，因喉頭水腫嚴重，急診室醫師已替他做預防性插管，並給予大量輸液，目前狀況穩定，經連繫後，將轉送海軍總醫院做進一步治療。

恆基醫院表示，從九鵬基地送來的傷者有2位，40多歲陳姓男子二度燒傷，面積達50％，意識清楚，正在處理傷勢中，另名40多歲潘姓男子則是耳朵受傷，也正在處理傷口中。

南門醫院表示，他們收到的傷者是41歲洪姓男子，全身多處二度燒燙傷，正在處理傷勢中。

中科院稍早表示，今天一早九鵬基地進行餘料銷毀，多名弟兄在室外作業，但不知為何會突然大規模燃燒，共4人被燒燙傷，目前正送醫治療，全案調查中。