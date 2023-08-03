賀瓏砲火猛攻。（三立提供）

屈中恆（左）、曾寶儀擔任評審。（三立提供）

陶晶瑩主持的《全明星辯論會》，本周邀請飛行評審曾寶儀、屈中恆加入評審陣容，本集辯題「作品是流傳百世但窮困潦倒，抑或是作品濫竽充數但生活富裕，藝人該選擇？」黑隊的賀瓏一上場便砲火猛攻，直言「侯昌明自稱全方位藝人，但他的作品大家卻說不出來」、「蘿莉塔一樣沒什麼作品，最紅的就是婚前協議書」、「主播朱琦郁，最紅的居然是不雅照流出」，還批評他們是濫竽充數的藝人。 種種言論也讓評審長陶晶瑩在結辯後罕見的不講評，表示「有需要如此人身攻擊嗎？希望被攻擊的藝人不要因為這些言論而走心。」

飛行評審屈中恆的論述中，表示自己曾是電視公務員，每天等劇本讓他非常不快樂，直到進了劇場才發現這是他喜愛的事物，認為作品流傳百世最為重要，並希望他的小孩能挺起胸膛說他有個會演戲的爸爸。

擁有20多年工作經驗的曾寶儀看完辯手們的火力交鋒後讚嘆表示：「我這一次來，對這個節目感到非常的驚訝，一直以爲是綜藝節目，但是後來發現它是一個非常認真的辯論節目。」

上周，兩隊隊長黃豪平跟陳芳語爆發衝突，黃豪平在辯論環節中不僅打斷陳芳語的發言，現場更怒嗆陳芳語是「糟糕的（lousy）隊長」，讓她當場崩潰落淚。兩節目播出後兩人都分別在臉書上寫下長文，還原錄影現場狀況，昨（２）日晚間陳芳語更大器邀約黃豪平開直播，直接面對觀眾的批評與質疑。

陳芳語也說，黃豪平錄影時第一時間就有向她道歉並且安慰她，甚至傳了超長一段道歉文給她，甚至播出後黃豪平也非常有誠意地回應網友的留言到半夜三點。陳芳語大方原諒，更在直播上大喊：「不要再去批評黃豪平，不然換我要生氣了！」，黃豪平也謙虛地跟粉絲說不要為我伸張正義去妄加評論，自己是真心道歉，也對於自己的失言完全沒有藉口。

事發之後，評審長陶晶瑩都在黃豪平的臉書上留言，寫下「這⋯⋯⋯⋯這舞台使人瘋魔⋯⋯知錯能改⋯⋯」來鼓勵他，因為兩隊隊員即使當下是對手但也都是合作夥伴，想要一起聯手把節目做到最好。