8月6日民眾黨4周年黨慶，民眾黨主席柯文哲即將拍賣個人物品，不過原先預計拍賣民進黨北市議員王世堅送的腳踏車小折，最後決定不賣了。而當天4項拍賣物揭曉，在民眾黨最新影片中，柯文哲大方拿出2頂「一日北高」安全帽，再拿出自己的競選背心、皮帶，柯文哲笑說，「問題啊我以後褲子會不會掉下去」。

民眾黨YouTube頻道《民眾之聲》釋出最新影片，民眾黨副祕書長許甫突襲柯文哲辦公室，詢問哪些物品可以拍賣做慈善，柯文哲拿出2頂「一日北高」安全帽，他說，當時的標籤都沒有撕下來，「有圖有真相」。許甫則讚嘆，「這很有價值耶，真的要賣嗎？」柯秒回「當然要」。

許甫建議柯文哲拍賣印有「柯文哲KP」的競選背心，蠻有紀念價值，柯笑稱，這件選舉還沒有結束就拿出來？問題是這件拿去以後，選舉的時候穿哪一件。許甫提醒，「你還有備用一件」，柯隨即答應：「那就拿去賣」。

原先柯文哲打算拍賣王世堅送的腳踏車小折拿出來拍賣，但王世堅卻表示「怎麼把前任的東西拿來拍賣」。許甫問柯「王世堅是你前任？」柯笑回，「前任的冤家」。

許甫接著稱自己斗膽提出一個建議，指大家對柯文哲高腰褲印象深刻，詢問是否能賣皮帶，柯文哲打趣說，「是可以，問題啊我以後...褲子會不會掉下去」。

柯文哲最後還拿出YouTube10萬粉絲訂閱獎牌、2020大甲媽祖廟帽子，柯文哲大方表示「反正做公益也不是壞事」，許甫則說3樣就夠了，要再考慮看看。據了解，黨慶只會拍賣2頂安全帽、競選背心、皮帶，共4樣拍賣物。