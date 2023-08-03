國家中山科學研究院下轄九鵬基地推研廠今（3）日驚傳爆炸意外，總統府發言人林聿禪表示，該廠於上午10時執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業，因不明原因發生燃燒，造成現場4名作業人員分別受到燒燙傷，事件發生後已立即送往醫院進行醫治。

林聿禪表示，國防部長邱國正於第一時間向總統蔡英文報告後，蔡表達對人員的傷勢至為關切，並指示全力協助救治事宜，務必給予最完善的醫療照顧。此外，蔡英文也指示儘速釐清肇事原因，並確保作業安全。