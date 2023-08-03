三星商城限定色Galaxy Z Fold5星辰灰、Galaxy Z Flip5冰海藍。（三星提供／古明弘台北傳真）

Galaxy Z Fold5在台售價5萬6888元起。（三星提供／古明弘台北傳真）

Galaxy Z Flip5免手持自拍，在台售價3萬2888元起。（三星提供／古明弘台北傳真）

三星日前發表Galaxy Z Fold5與Galaxy Z Flip5兩款機種，台灣三星今（3）日正式宣布預計8月18日起於全台各大通路正式上市，Galaxy Z Fold5在台售價5萬6888元起，Galaxy Z Flip5在台售價3萬2888元起，早鳥預購享有多重好禮，非預購消費者自8月18日08：00起至9月30日23：59期間，於全通路購買，也有好康可拿。

Galaxy Z Fold5：

12GB RAM ＋1TB ROM 建議售價6萬7888元 。

12GB RAM＋512GB ROM 建議售價6萬0888元。

12GB RAM ＋256GB ROM 建議售價5萬6888元。

顏色有：冰霧藍、雪霧白、幻影黑共3種，三星商城有官方限定色星辰灰（12GB RAM ＋256GB ROM 建議售價5萬6888）。

12GB RAM ＋1TB ROM機種可預購實體通路：三星智慧館、中華電信門市、台灣大哥大門市、遠傳電信門市、台灣之星門市、神腦-三星全品類體驗店、燦坤3C、傑昇通信、地標網通、Miko米可手機館。

12GB RAM＋512GB ROM和12GB RAM ＋256GB ROM機種可預購線上通路：三星商城、蝦皮購物三星官方線上商城、MOMO購物網、PChome 24h購物、Yahoo!購物中心、康是美官方網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、鮮拾網、神腦生活網路商城、遠傳friDay購物、myfone購物。

Galaxy Z Flip5

8GB RAM ＋ 512GB ROM 建議售價3萬6888元。

8GB RAM ＋ 256GB ROM 建議售價3萬2888元。

顏色有：薄荷綠、奶霜白、曜石灰、薰衣紫，三星商城有官方限定色冰海藍（8GB RAM ＋ 256GB ROM 建議售價3萬2888）。

可預購實體通路：三星智慧館、中華電信門市、台灣大哥大門市、遠傳電信門市、台灣之星門市、神腦-三星全品類體驗店、燦坤3C、傑昇通信、地標網通、Miko米可手機館。

可預購線上通路：三星商城、、蝦皮購物三星官方線上商城、MOMO購物網、PChome 24h購物、Yahoo!購物中心、康是美官方網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、鮮拾網、神腦生活網路商城、遠傳friDay購物、myfone購物。

Galaxy Z Fold5｜Z Flip5官方限定色預購通路僅在三星商城。

預購時間：8月4日12：00起至8月13日23：59止，至各大指定通路預購，名額有限額滿為止。

針對於各大指定通路預購之消費者，上網登錄可獲得以下好禮 ：

購買Galaxy Z Fold5，上網登錄即可獲得：「全星守護螢幕意外損失保險1年期」、「三星配件購物金3000」。

購買Galaxy Z Flip5，上網登錄即可獲得：「全星守護螢幕意外損失保險1年期」、「三星配件購物金2000」。

三星智慧館／三星商城預購辦法： 於以下指定通路預購Galaxy Z Fold5︱Z Flip5旗艦摺疊，除上述預購禮外，可享有8月15日起得以優先領貨之權益。於預購取貨時間內完成取貨，即享以下優惠，包括延長1年保固、指定機型舊機換新機最高加碼再折3000、享指定銀行刷卡購機最高2000回饋。此外，三星智慧館享購新機0負擔，指定刷卡最高12期分期零利率，指定三星智慧館獨立門市，先買後付購機最高現折5888。

至於三星商城的預購優惠有25大銀行刷卡分期最高12期零利率、 LINE購物享單筆LINE POINTS回饋（預購Galaxy Z Fold5送LINE POINTS 2000點； 預購Galaxy Z Flip5送LINE POINTS 1000點）、新會員歡迎禮現折300元、預購Galaxy Z Fold5或Z Flip5旗艦摺疊系列，同時加購Tab S9系列加碼送Galaxy Buds2乙台（建議售價4990）。

非預購消費者自8月18日08：00起至9月30日23：59期間，於全通路購買Galaxy Z Fold5，上網登錄即可獲得：「全星守護螢幕意外損失保險一年期」、「三星配件購物金2000」；購買Galaxy Z Flip5，上網登錄即可獲得：「全星守護螢幕意外損失保險1年期」、「三星配件購物金1500」。另外，凡購買Galaxy Z Fold5︱Z Flip5旗艦摺疊系列，可享有Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高400元、YouTube Premium免費試用4個月、註冊並登入Galaxy Store可於活動頁領取Galaxy Store最高1000優惠券乙張 ，以及原IOS用戶換機可享有跨系統LINE資料無痛移轉服務。

至於「三星智慧館獨家－Galaxy Free Trial 星機免費試用」方案，活動時間為8月3日至9月30日止，9月30日僅提供歸還服務。成功預約「Galaxy Free Trial星機免費試用計畫」並完成活動指定任務，同時於全台三星智慧館指定網址預購／購買Galaxy Z Fold5︱Z Flip5旗艦摺疊的消費者，送LINE POINTS 1000點，限額送完為止。