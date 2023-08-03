57歲「凍齡美魔女」胡文英，因為保養得宜擁有凍齡外貌及火辣身材，私下常分享生活點滴的她，在臉書曬出一支影片，只見她大半夜趁著颱風來襲前，在自家陽台做防颱準備，由於鏟土發出的聲響，讓在樓下的女兒鄭靚歆及媳婦Aky一陣心慌，還一度以為她遭到分屍，嚇得差點報警處理，最後才發現是虛驚一場。

胡文英在臉書曬出一支影片，只見女兒跟媳婦大半夜被不明聲音驚醒，兩人便結伴前往頂樓陽台一探究竟，女兒還不忘提醒另一半：「你叫了我就報警」，走近才發現是胡文英鏟土發出的聲音，嚇得兩人直問：「誰會在半夜的時候挖土?你知道現在幾點了嗎?十二點了，你要嚇死我們嗎」，胡文英則連忙解釋因為颱風即將來襲，為了提早做好防颱準備，將可能會被吹倒的樹移至它處，沒想到卻驚動女兒跟媳婦。

眼見媳婦手上拿著一根長棍，胡文英連忙詢問：「你拿這個幹嘛」，媳婦回應：「我剛剛以為你被殺」，她則連忙拿起鏟子表示：「我拿這個有可能被殺嗎」，三人眼見真相大白，立刻相視而笑，才結束這場颱風夜的驚魂記。

事後，胡文英曬出三人的對話紀錄，並搞笑表示：「我女兒和她老婆，一個以為我被殺，一個以為我被分屍，怎麼也想不到為什麼我半夜拿著鏟子在花園」，但也不忘搞笑問女兒：「你為什麼都沒拿武器」，最後則是窩心表示：「半夜驚魂後的暖心」。