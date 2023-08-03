民進黨2024總統參選人賴清德日前出席座談會，針對就業、少子化、人口高齡化及台灣產業未來發展等議題進行討論，但國民黨台北市議員、2024立委參選人李彥秀聽完後卻感到似曾相識，酸賴講的內容根本就是複製總統蔡英文2016年就職時的演說，但民進黨執政8年，台灣人卻沒有過得更好。

賴清德日前稱國家的希望是建立在每個人都有希望，環境不好的孩子會因為有政府的幫助勇敢追夢，而三明治世代需要照護上一代、養育下一代，遇到的困境不再只是家庭自己的問題，而是整個社會的問題，政府未來會更積極介入。

李彥秀今（3）日在臉書表示，她聽完賴清德講的內容後，驚覺這套話術有似曾相識的感覺，查詢後發現蔡英文2016年的就職演說，就以年輕人面臨的困境為基底，承諾要解決年金制度、教育制度、長照體系、人口結構、出生率低落、低薪等問題，要為年輕人打造一個更好的國家。

「民進黨執政8年，你有過得更好嗎？」李彥秀指出，民進黨執政已8年，青年低薪依舊、貧富差距擴大、人口持續下滑、長照悲歌持續、財政黑洞更深、司法信任破產、社會住宅跳票、年金問題無解、通貨膨脹失控，「蔡英文與賴清德，帶給年輕人的是一個殘破的台灣，沒有希望的未來！」

李彥秀砲轟，再華麗的詞藻、再高明的話術，都敵不過民進黨意識形態治國，也敵不過蔡賴體制的昏庸無能，「大騙子下台一鞠躬，小騙子繼續跳梁。打擊政治詐騙，帶給台灣希望，為下一代打造更好的國家，就從拒絕賴清德開始，就從下架民進黨政客開始。」