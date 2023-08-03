近年受通膨影響，許多民生物資只漲不跌，民眾荷包有感，一名女子表示，日前和國小4年級的女兒到好市多採買，結帳完畢女兒到客服意見櫃台拿紙筆寫「Costco有時候漲價太快了」，令她感到諷刺，「連小孩都知道亂漲價」，她將其投入意見箱，當天就接到客服來電，直言「好市多根本沒有合理定價，把會員當盤子」，貼文讓逾9千人狂讚，紛紛留言說「感謝發聲」。

原PO昨（2）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，上周到好市多採買，結帳完畢在旁邊核對發票，女兒則是到一旁的客服意見櫃台拿紙筆寫下「Costco有時候漲價太快了。」這才發現女兒寫的是會員意見表，歪七扭八的字跡反應真實現況，她立刻在顧客簽名處簽名，並留下聯絡電話，將其投入意見箱。

當天就接到好市多來電，原PO向客服人員表示是女兒寫的，「連一個小孩都知道你們亂漲價。」直言好市多把會員當都做盤子，如同一個品牌的餅乾，起士口味的貴50元、滷蛋漲價後就再也沒有恢復原價，甚至常常是直接漲100元，隔兩天又特價，她為此經常跑好市多服務台辦理退貨，直言這種銷售方式根本是整人，「是要我們當盤子嗎？」

原PO表示，漲價漲到小孩都知道滿諷刺的，認為好市多根本沒有合理定價，只有漲沒有跌，客服在電話中不斷向她道歉，承諾會跟總公司反應。

貼文吸引逾9千名會員共鳴，「感謝發聲」、「小朋友講話最實在」、「我也覺得最近價錢很亂，一下大漲、又接著特價，考驗我們的記憶力」、「漲價沒問題，問題是漲價後品質不但沒有維持，反而還變差，這令人無法接受」、「要給妳掌聲鼓勵，希望好市多能好好反省並改進」、「漲價就算了，商品還一直出包」。