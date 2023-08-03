張男丟棄改造手槍。（警方提供）

持槍男子棄槍騎車逃逸 員警奮勇衝撞成功逮人

新北市三峽警分局昨（2日）晚獲報三峽溪東路有人吵架，員警到場查看，竟見1人手持手槍，員警立即喝令男子棄槍趴下，男子假意配合，趁員警呼叫支援時，起身騎上機車飛速逃逸，臨去前還向員警撂下一句「開槍啦！」。警方發動攔截圍捕，2小時後在三樹路攔截到目標，員警奮勇騎車衝撞擒獲嫌犯，帶回依法偵辦。

據了解，45歲張姓男子向龐姓友人借來機車代步，昨晚8時許載妻子外出，行經溪東路巧遇車主，龐男向張男抱怨車借太久，張男不滿，竟掏出手槍比畫，並與龐男激烈爭吵，當地住戶聽聞吵架聲向警方報案。員警到場時，驚見張男手持手槍，立即掏槍喝令張男棄槍趴下，張男假裝順從，卻趁員警呼叫支援警力時，向員警撂下一句「開槍啦！」後，迅速起身騎上機車，丟下妻子火速逃離現場。

警方發動攔截圍捕，並擴大調閱監視器清查張男逃逸路線，晚間10時許發現張男出現在三樹路，警網立即趕往攔截，張嫌見追捕警車到場，意圖衝撞北大派出所副所長逃脫，橫溪派出所簡姓警員見狀，奮勇騎警用機車衝撞張男機車，張男倒地就擒，過程中簡員及副所長輕微擦挫傷。

警方在從張男身上搜出海洛因1包、安非他命2包，另查扣張男丟棄的改造手槍1把、子彈12發。偵訊後，警方依槍砲、毒品、妨害公務、恐嚇罪嫌，將張男移送新北地檢署偵辦。

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