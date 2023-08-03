法新社報導，尼日一週前發生政變，震驚了這個脆弱的國家，並促使前殖民宗主國法國撤離公民。西非經濟共同體的軍事首長正在集會研商對策，同時派出一個代表團在尼日談判。

西非經濟共同體7月30日對尼日實施貿易和金融制裁，同時給政變領導人一週時間恢復尼日民選總統的職位，否則將有可能使用武力。

西非經濟共同體的政治、和平與安全事務專員穆薩（Abdel-Fatau Musah）表示：「軍事是最後的選擇，也是最後的手段，但我們必須為可能發生之事作好準備。」

西非經濟共同體軍事首長會議在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開3天，穆薩在會議開始時表示，由前奈及利亞領袖阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）領導的西非經濟共同體小組正在尼日進行「談判」。

奈及利亞是西非經濟共同體現任主席國，是西非軍事和經濟強權。

尼日電力公司的一位消息人士表示，由於制裁，奈及利亞已切斷對尼日的電力供應。

獨占的尼日電力公司（Nigelec）消息人士表示：「從昨天起，奈及利亞已切斷向尼日輸送電力的高壓線路。」

尼日是世界上最貧窮的國家之一，尼日電力公司表示它們70%的電力依賴奈及利亞，向奈及利亞的ainstream購買來的。

同樣是軍政府統治的馬利和布吉納法索警告說，對鄰國的任何軍事干預都相當於對他們「宣戰」。

俄羅斯外交部今天呼籲尼日進行「緊急全國對話」，同時警告干預威脅「無助於緩和緊張局勢或平息國內狀態」。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120803