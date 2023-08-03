大陸陝西省紀委監委網站3日通報，陝西移民（脫貧）搬遷開發集團有限公司黨委書記、董事長臧文舉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受陝西省紀委監委紀律審查和監察調查。

臧文舉，男，漢族，1964年12月生，河南洛陽人，在職研究生學歷，1985年7月參加工作，1997年9月加入中國共產黨。曾任陝西省國有企業監事會專職監事、陝西省國資委規畫發展處處長、陝西省國有企業監事會主席。2019年1月任陝西移民（脫貧）搬遷開發集團有限公司黨委書記、董事長。

陝西移民（脫貧）搬遷開發集團有限公司網站介紹，該公司成立於2016年12月，是陝西省委、省政府為打好打贏精準脫貧攻堅戰和服務移民搬遷事業發展設立的功能性國有企業，是全省易地扶貧搬遷業務開發經營實體，也是易地扶貧搬遷投融資主體，註冊資本金31億元（人民幣，下同），主要開展移民搬遷投融資、省級土地收儲、城鄉建設土地增減掛鉤指標交易、騰退宅基地復墾整理、扶貧產業開發等業務。

集團公司成立以來，累計為陝西全省各類移民搬遷項目籌資408.58億元，建設移民安置項目2390個，總建築面積3500多萬平方米，已安置搬遷群眾40多萬戶140多萬人，為全省脫貧攻堅、避災防險、生態保護、改善民生、城鎮化建設、新農村建設、經濟發展等做出了積極貢獻。