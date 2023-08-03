再生能源和儲能案場業者須透過「饋線」與台電併網，轉換用電，政府近年來鼓勵業者設廠，但饋線需求大增。審計部的中央政府總決算審核報告顯示，台電公司併網容量不足，截至去年底，仍有954件再生能源裝置等候併網，其中126件等候逾2年，因此屢遭外界質疑有虛占饋線容量的狀況，應當檢討。

審計部指出，再生能源與儲能系統業者在申設相關設備潛，須向台電申請意見書，確保設置區域有足夠的併網容量，但受配電系統限制，容易發生併網容量不足的狀況，有意願申設業者僅能向台電申請案件等候。

報告指出，台電2020年至2022年受理再生能源申請併網有3萬990件，取消饋線有6041件，但截至去年底，再生能源裝飾申請等候併網的案件仍有954件、裝置容量約417MW（百萬瓦），其中等候逾2年者有126件、裝置容量55.42MW，另儲能系統申請等待併網也有18件、裝置容量約205MW，可併網容量不足。

另外，為使配電線路故障時，可於短時間復電，台電2018年至去年編列預算162億餘元，推動「配電系統強韌計畫」，其中饋線自動化經費達40億元，期望2025年達成全面饋線自動化。

審計部發現，截至去年底，台電配電系統總饋線數為1萬206條，雖自動化饋線逐年成長，但未設定分年目標，漲幅僅1％至2％，雖現有自動化饋線是8384條、分布率達82.15％，仍與2025年目標有相當落差。