卡努颱風逼近台灣，石門水庫已接近滿水位，經濟部水利署北區水資源局表示，已舉行緊急應變會議，預估3日降雨量會達100毫米，石門水庫持續高水位，可能實施洩洪操作，確保穩定供水，另也檢查防汛設備、阿姆坪防淤隧道等功能，提醒民眾注意防颱安全。

北水局副局長郭耀程指出，截至今早10時，石門水庫水位達243.57公尺，蓄水量2.02億噸，蓄水率超過98％，約有450萬噸滯洪空間可因應颱風實施防洪操作。由於卡努颱風來勢洶洶，持續向北部地區近逼，北水局今早也召開緊急應變會議，推估颱風動向與降雨量，預估3日降雨量會達到100毫米，總入流量會達到2300萬噸水量，目前石門水庫持續高水位，可能會操作洩洪，正嚴陣以待中。

針對水庫防汛整備，郭耀程說，已檢查相關設施與測試功能，並蓄滿中庄調整池，確保颱風期間設施安全、用水供應穩定，同時也與台水公司十二區、二區、三區，和農水署桃園及石門管理處保持連繫，確保各類用水安全。

郭耀程提到，石門水庫的阿姆坪防淤隧道今年初完工後，沖淤池已放滿20萬立方公尺的淤泥，若此次颱風期間有符合適當條件，也會實施沖淤操作，希望沖淤池清空後，下次颱風來臨時能運用，提升水庫防淤積效。

郭耀程提醒，民眾應注意防颱安全，加強防颱準備工作，除了持續關注颱風訊息外，也要遠離河川或低窪地區，確保生命財產安全。