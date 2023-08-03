為了掌握河川水質，台北市環保局建置5座水質監測站，每月也會在16定點採樣測水質，並在2020至2022年編列1381萬餘元預算委託廠商查核水污染源，但審計部111年度審核報告指出，近年淡水河、基隆河、新店溪及景美溪出現污染程度越來越嚴重，全流域河川則有部分河段水質從輕度污染轉中度污染。環保局回應，將加強水污染輔導與稽查工作，以維持水體品質。

根據審計部「111年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，查核2017至2021年台北市河川水質改善情形。淡水河及基隆河2017年的河川污染指標值（RPI值）分別為4.29及3.60，2021年上升至5.73及3.79；新店溪自2017年度輕度污染上升至中度污染；景美溪從2017年度未（稍）受污染上升至輕度污染，顯示近年主要河川有污染程度更嚴重趨勢。

報告指出，台北市2021年輕度污染河段雖較2017年度減少7.88公里、污染長度占比減少14.59百分點，但中度污染河段較2017年度增加10.22公里、污染長度占比增加18.91百分點，顯示部分河段水質由輕度污染轉成中度污染。

報告也根據環保局設置16個河川水質監測站測的RPI值，發現永福橋等9個監測站2021年RPI值略高於近5年平均RPI值，且永福橋等7個監測站，2019至2021年RPI值呈逐年上升趨勢，其中台北橋監測站RPI值甚由中度污染轉成嚴重污染，顯示台北市近5年度河川污染程度未減且水質改善成效有限，應檢討改進。

環保局回應，將持續辦理水污染源稽查管制，去年已完成2864次稽查及13件告發，另分別在2020及2022年在新店溪中正碼頭及景美溪北新橋設置自動連續監測站，加強監控河川水質，並持續針對點源、非點源列管單位，加強輔導與稽查工作，以維水體品質。