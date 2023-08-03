蒙古總理奧雲額爾登（L. Oyun-Erdene）今天訪問華府時表示，蒙古將在開採稀土方面深化與華府的合作，但也警告說，美國與中國之間的「新冷戰」可能傷害全球經濟。

蒙古蘊含豐富的稀土和銅礦礦藏，這對包括國防設備在內的高科技應用，以及美國總統拜登積極推動汽車市場電氣化來協助因應氣候變遷至關重要。

奧雲額爾登今天會見美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），同意一項簽署「開放天空」（Open Skies）的民航協議，並為雙方在進一步經濟合作方面做出種種承諾。

奧雲額爾登透過翻譯告訴路透社：「我們就合作開採稀土及銅礦等重要礦物的可能性進行討論。」

奧雲額爾登稱美國是蒙古的「重要戰略第3鄰國」。他說，蒙古與美國在稀土和重要礦物方面的合作已在進行中，並將依據蒙古礦業暨重工業部與美國國務院今年6月簽署的諒解備忘錄來深化合作。

蒙古希望與鄰國中國及美國保持良好關係，但奧雲額爾登警告，要是超級強權競爭白熱化，像蒙古這種夾在中國和俄羅斯之間的內陸國家將深受其害。

他提到日新月異的科技變革和氣候變遷等全球問題時說：「我擔心這場新冷戰將與第一次冷戰截然不同，也會更加艱難。」他說：「我們承受不起一場新冷戰的情勢。」

他敦促主要大國「負起更多責任」來避免「全球許多國家受到嚴重負面影響，特別是國際經濟」。

奧雲額爾登指出，蒙古與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）正在洽談電動車產業和太空領域可能的投資及合作案，但此次訪美不會見到這位億萬富翁。

奧雲額爾登此行將參訪美國國家航空暨太空總署（NASA），預計也將會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

他稱美國是「引導蒙古民主旅程的北極星」，還說雙方討論將包括「我們如何能夠進一步強化我們的民主價值」。

拜登政府將重心放在與整個亞洲地區國家發展關係上，以對抗中國與日俱增的影響力，以及北京與莫斯科之間所謂「無上限」的夥伴關係。