恒指3日低開113點，報19,404點，之後跌勢有所收斂；截至10點30分，跌11.03點，報19,506.35點，跌幅0.06％。國企指數報6,689.18點，漲19.81點，漲幅0.3％。
個股方面，友邦跌2％，匯豐再跌1％。百威亞太公布業績後跌5％。另外，恒大物業復牌後挫逾36％。今日將有長和系、中國鐵塔、電盈等公布業績。
美國信貸評級突遭信評機構惠譽下調，影響全球市場避險情緒驟增，美股周三顯著受壓，拖累港股上日急跌近500點後，3日早盤開低逾百點。
恒指3日低開113點，報19,404點，之後跌勢有所收斂；截至10點30分，跌11.03點，報19,506.35點，跌幅0.06％。國企指數報6,689.18點，漲19.81點，漲幅0.3％。
個股方面，友邦跌2％，匯豐再跌1％。百威亞太公布業績後跌5％。另外，恒大物業復牌後挫逾36％。今日將有長和系、中國鐵塔、電盈等公布業績。
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