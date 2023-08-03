恒指3日低開113點，報19,404點，之後跌勢有所收斂；截至10點30分，跌11.03點，報19,506.35點，跌幅0.06％。國企指數報6,689.18點，漲19.81點，漲幅0.3％。

個股方面，友邦跌2％，匯豐再跌1％。百威亞太公布業績後跌5％。另外，恒大物業復牌後挫逾36％。今日將有長和系、中國鐵塔、電盈等公布業績。