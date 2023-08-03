花蓮縣鳳林鎮西瓜跟瑞穗鄉鳳梨進入採收期，鳳林警方即日起啟動護瓜、護鳳梨勤務，防範農民辛苦結晶遭宵小覬覦。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮西瓜跟瑞穗鄉鳳梨目前進入採收期，其中西瓜產量因颱風連日大雨影響減少3成，鳳梨雖受影響，卻傳出遭竊情形，鳳林警方除積極偵辦，即日起更啟動護瓜、護鳳梨勤務，防範農民辛苦結晶遭宵小覬覦。

鳳榮地區農會總幹事黃榮和表示，鳳林地區種植西瓜面積約250公頃，上月底受颱風影響，許多瓜田淹大水，近日天氣轉好，農民已陸續搶救西瓜，目前評估整體產量約減少3成，不過果實重量跟大小也縮水2成，研判市售價格波動不大。另外，農業部上月底勘災後，已公告鳳林西瓜為現金救助地區，每公頃6.2萬元，減少農友損失。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，鄉內鳳梨最大產區位在富興社區，種植面積約80公頃，農友已在颱風前採收的差不多，且田區多為砂礫地，排水較快，產量較無受到太大的影響。瑞穗鄉公所觀光農業課長簡芳蓉也說，颱風後前往各區鳳梨田勘災，均未達農損標準，不過颱風前公所附近的鳳梨田區卻傳出約2000顆鳳梨遭竊，目前警方已受理報案。

鳳林警分局表示，近年全球暖化造成氣候異常，農產品產量相對減少且價格高漲，高經濟農產品成為宵小覬覦目標，考量轄內西瓜及鳳梨進入採收期，便規畫、執行護瓜、護鳳梨勤務，提升田區見警率，防範農作物及工寮農用機具遭竊。

鳳林警分局於兩鄉鎮共8個分駐（派出）所，即日即日起將全天不定時以「鄰近所聯巡」、「跨所大聯巡」及「深夜區域巡邏」等方式，增加田區見警率，透過科技偵查器材蒐證，嚇阻宵小，並聯合社區巡守隊、民防、義警，加強農產品產區巡守，同時也會請村里長利用村里廣播器，向農民宣導農作物防竊觀念，提升自我防護能力。