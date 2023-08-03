感情這種事是無法強求的，有些人即使付出再多，對方心中毫無愛意，依舊無法說服自己愛上，但有些人卻會因為感動而跟對方在一起，《小鐵星座》運勢專欄指出，雙魚女、巨蟹女、金牛女容易被感動，若對方一直堅持不懈追求的話，就會認為他們是真心對待的好男人。

▍雙魚女：最容易被感動的

雙魚女重感情，她們特別的感性、善良，雖然一直嚮往童話的愛情故事，但她們也特別容易感動，若對方一直追求，堅持不懈的話，那麼雙魚女很有可能因為感動而跟對方在一起。

▍巨蟹女：最溫柔善良的

巨蟹女也容易因為感動而跟對方在一起，她們既溫柔又很善良，天生就有著一種母性情懷，特別感性，若有男生一直默默付出，堅持不放棄的話，最終巨蟹女就會投降，認定對方是一位真心對待的好男人。

▍金牛女：最單純質樸的

金牛女個性比較內向、保守，對於愛情是很單純、質樸的，也容易被感動。若對方肯為她們花錢，就會覺得對方是一位可靠且真心對待的好男人，最終會因為感動而跟對方在一起。