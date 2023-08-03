高雄市前鎮漁港改建，耗資前瞻預算81億元引發熱議，粉專「不演了新聞台」也指出，韓國瑜當市長時，政院新聞稿說前鎮漁港年產值49億元，但陳其邁當市長，漁業署新聞稿卻稱前鎮漁港年產值300多億元，大酸黨的力量決定魚的數量，不過高雄區漁會理事長謝龍隱及高雄市海洋局表示，49億是運回前鎮漁港的漁貨交易產值，300多億是整體遠洋漁業總產值，2者產值都沒錯，只是所取標的不同。

高雄區漁會理事長謝龍隱表示，台灣的遠洋漁貨有7成都是直接在海上交易，300多億的漁業總產值指的就是海上直接到日本、印尼、大陸、韓國、泰國等各國的外銷漁貨產值，49億只不過是回到國內經過高雄區漁會的交易產值，兩者所取範疇不同。

針對粉專「不演了新聞台」大酸黨的力量決定魚的數量，2年拚4年，1條抵10條的說法，謝龍隱不以為意，表示希望勿再政治操作，他強調，漁民工作已經辛勞，靠天吃飯無關政黨，選舉到了，請外界不要再政治炒作。

高雄市海洋局也表示，依照漁業署的統計年報來看，遠洋漁業總產量其實是要把國內卸魚量加上國外基地的卸魚量來計算，所以行政院當初指的僅是運回前鎮漁港卸魚的部分，並未計算到前鎮漁港籍的遠洋漁船直接運搬到國外基地卸魚的量。

海洋局指出，如大型圍網船、秋刀魚棒受網兼魷釣船及部分大型鮪延繩釣船漁業根據地都是前鎮漁港，出海前的漁船整補作業及換裝漁具也都是在前鎮漁港進行，所以這些漁船於三大洋作業所捕獲的漁獲直接於國外基地卸售的量，都是歸屬於前鎮漁港的貢獻。