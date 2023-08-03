近期高雄前鎮漁港修建補助爭議，引發外界質疑。高雄市長陳其邁今日針對質疑，搬出當時大幅增加漁港修建預算是高雄市前市長韓國瑜、國民黨主政時期，並嗆說「選舉到了，硬要分藍綠！」；另外也提出大台北都會區捷運已補助6775億，回擊若是國民黨候選人當選後，高雄、其他縣市都會取消？並稱「難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」

審計部近期公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算總共補助各縣市5358億元，而高雄市就拿到1265億元補助，為六都第一，引發外界質疑；其中前鎮漁港原3000萬修建經費上升至81億元，足足擴編270倍，讓藍營酸是「要五毛，給一塊」，綠營也紛紛回擊，引發藍綠攻防。

今日陳其邁出席活動表示，高雄區漁會在2019年的5月30日，就提出前鎮漁港相關升級計畫，高雄市政府去函中央，在同年10月29日時，時任行政院長蘇貞昌到高雄視察，就指示要增加預算。2020年5月1日，農委會就去函國發會，把預算增加到40億的規模，當時還是國民黨主政、高雄市前市長韓國瑜在任。

陳其邁說，韓國瑜執政時，當時他擔任行政院副院長，也知道說前鎮漁港以及漁民需求，所以中央與地方合作，讓農、漁民能夠受到最好的照顧，「選舉到了，硬要分藍綠！」，把一樁共同合作，讓人民生活能夠改善，建設能夠增加的事情，硬要抹黑，到昨晚還一直持續散播這種似是而非的言論。

「再次強調，我非常不以為然」，高雄的遠洋漁業是占全台灣的87％，幾乎在台灣，餐桌上吃到遠洋的魚貨，都是由高雄漁民辛苦出海搏命的，怎麼讓這些漁民面對一個已經50年，破破爛爛、不符合衛生標準的漁港。

陳其邁指出，漁工不管是本國、外國籍，連上岸要洗個澡都不行，地板非常髒亂，每當歐盟的官員來做檢查時，漁民都膽顫心驚，若是漁市場沒有改善，有一些外銷的漁貨就沒有辦法順利的出口，當所有的國家都要求要HACCP（危害分析重要管制點）衛生標準的時候，漁港、漁獲還停留在50年前，試想漁民情何以堪？

陳其邁還以北捷做舉例，他說，大台北都會區已經拿6775億的捷運建設預算補助，高雄、其他縣市在後面苦苦追趕，是不是國民黨的候選人當選之後，這些補助也要取消呢？

最後，陳其邁怒嗆「難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」，硬要做選舉的操作，是不是說當國民黨的候選人當選之後，這80億的漁港建設經費要取消呢？討海人的生命不重要，討海人的建設不重要，他沒辦法認同，也相信所有高雄的漁民也沒有辦法認同。