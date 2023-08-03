中央前瞻預算案遭指分配不公，國民黨高市第6選區立委參選人陳美雅今（3）日另開新戰場，她質疑，當初蘇貞昌當行政院長時，不是說要給高雄4000億的建設經費？難道蘇下台就當作沒這回事？她要副總統賴清德出來說明。

針對中央補助81億元改建前鎮漁港，陳美雅質疑，做了那些標案、哪些廠商得標、錢有沒有花在刀口上？如何改善前鎮漁港進行優化與建設、有沒有弊端、上下其手？

陳美雅直言，政府應將一切公開讓全民共同持續監督。當人民有質疑的聲音時，政府本來就有責任向人民說明清楚，而不是迴避疑慮，只會對人民情緒勒索，難道人民討論公共政策議題就是反對？而應當把該做的建設一五一十的說清楚。

陳美雅也強調，人民稅繳中央，中央政府提供建設經費，因應各地方需求解決問題，合理合法、沒有弊端前提下，她也樂觀其成。然而，如果政府只會政策跳票，就像當初蘇貞昌說要給高雄4000億呢？

陳美雅提到，當初民進黨在野時，說要修正並提高中央政府統籌分配稅款對高雄的分配金額，才符合正義，如今快8年了，民進黨完全執政、立法院過半的絕對優勢，當選了以後這件事情就都完全沒有再提了呢？為什麼不趕快修法？不要只有汙染在高雄，統籌分配稅款對高雄卻不公平啊！