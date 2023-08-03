擁有亮麗外貌以及姣好身材的日本傳奇AV女優三上悠亞，先前無預警宣布將在8月引退，消息震撼不少人。不過寵粉的她於2日抵台參加成人展，儘管遇到卡努颱風，她依舊不畏風雨與粉絲相見歡，同時她也曬出幾張在台灣的「初夜照」，興奮喊道：「台灣初夜，明天，我會努力工作。」

近日「TRE台北國際成人展」盛大舉行，昨(2)日一早，眾多女優們搭乘同一班飛機抵達，包含深田詠美、新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南等人。不過只有三上悠亞提早坐班機抵達，只見她曬出許多美照以及路上的應援公車，興奮寫下：「來到台灣了～」

此外，三上悠亞不在意卡努颱風的風雨，到處吃吃喝喝趴趴走，只見她戴著深藍色的棒球帽，穿著小背心露出姣好的身材，看來休閒又可愛，她一下吃蝦鬆一下舉起台灣啤酒合照，透露自己開心的心情嬌喊：「台灣初夜，明天，我會努力工作。」許多台灣粉絲也留言歡迎她來訪。

事實上，三上悠亞之前曾透露打算在今年8月引退，有粉絲好奇三上悠亞引退後的計畫，她表示自己已經自立門戶開公司，副業又經營得有聲有色，拍片已不是主要的收入來源。