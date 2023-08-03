孳清是防治登革熱的重點，台南市政府登革熱稽督大隊今天成軍。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南本土登革熱疫情嚴峻，累計至2日確診病例754例，為遏止疫情持續擴大，台南市政府今天成立「登革熱稽督大隊」，明天起將全力支援各區登革熱孳清工作，尤其針對永康區、仁德區及原台南市6區社區、工地、學校、市場及髒亂點等場域，嚴格執行孳清稽督，每周報告各區稽督成果，盼能有效壓制疫情。

台南從6月中旬爆發登革熱疫情以來，防疫人員雖每天疲於進行化學防治、清除孳生源，但疫情仍持續升溫，鑑於疫情延燒，陸續已有17個行政區出現病例，上周經歷杜蘇芮颱風橫掃後，也發現病例數有往市區發展的績效，而孳清是防治重中之重，因此成立南市府登革熱稽督大隊，分頭執行孳清與稽督，落實孳清成效。

在市長黃偉哲指示統籌南市府各局處人力之下，依疾病管制署登革熱防治工作指引分級動員，組成「台南市政府登革熱稽督大隊」，全力支援各區登革熱孳清工作，除針對8個行政區內的社區、工地、學校、市場及髒亂點等場域，嚴格執行孳清稽督工作，也將透過宣導市民家戶自我檢查清理及稽查作業，確保動員孳清落實程度。

「台南市政府登革熱稽督大隊」號召各局處共240位同仁，今天宣告成軍，稽督大隊由祕書長方進呈擔任稽督大隊總督導，8個行政區將分為5組，每1組由1位參事（技監）擔任區督導，每組下設12小組，每1小組共4人，共60組，每組小組長由衛生局同仁擔任。

衛生局長蘇世斌說，各局處按比例支援防疫人力成立稽督大隊，由於孳清防治範圍大，因此分成60小組，今天舉行行前說明會，明天就會投入各區協助孳清、稽督。

方進呈表示，登革熱防疫是市府當務之急，疫情持續蔓延不但影響市民健康，也會對民生與經濟造成嚴重負擔，因此，這項艱鉅任務需要各局處同心協力合作共同落實，沒人能置身事外，雖過程辛苦，但為了家人、朋友、及所有台南市民健康，請大家一定要努力堅持，唯有透過每個人參與，才能有效控制疫情蔓延。