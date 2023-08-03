孟庭葦（左）感謝崔軾玄量身打造〈亭亭〉歌詞，讓她聆聽時眼眶泛淚。（孟庭葦工作室提供）

「月亮公主」孟庭葦最近推出新歌〈亭亭〉，是知名音樂人崔軾玄（崔恕）為她量身打造，以中國風古韻為基調的小調風格歌曲，整首歌充滿恬靜韻味。崔軾玄表示，「歌詞是為亞亞姐（孟庭葦）量身打造的，寫的是女生的成長，無論什麼年紀，經歷什麼事情，都要活得亭亭玉立。」

崔軾玄自幼受港台音樂影響頗深，在業界名聲響亮，早期為孫儷創作〈愛如空氣〉、為2008年北京奧運會填詞的〈青春奧運〉，再到為張明敏再登春晚舞台而創作的〈我的中國夢〉，以及夯劇《後宮甄嬛傳》主題曲〈紅顏劫〉都是出自他手。

孟庭葦回憶首次碰到崔軾玄，是在2019年9月的央視中秋晚會特別節目的後台，當時兩人只有一面之緣，她說：「直到2020年1月21日，突然收到他傳來的〈亭亭〉歌詞，一眼便看出是特別為我量身打造的。」透露反覆聽著，一時眼眶溫熱，思念起已離開人世、最疼愛自己的父親。

崔軾玄過去非常喜歡孟庭葦的歌，機緣巧合相識後，為她創作〈亭亭〉歌詞，更找來青年音樂人梁凡譜曲；不料受疫情影響，錄影計劃延遲了3年多，3人今年終於相聚錄音棚，合力完成該曲。

孟庭葦提到：「我一直想對軾玄說些什麼，卻又不知從何說起，因為在我的心裡有許多感謝。」最後表示「謝謝你的堅持與堅定執行此事，才能完成這首歌曲的錄製。」

此外，崔軾玄近來受「旺旺孝親獎」之邀擔任評審之一，盼廣大民眾能透過孝親歌曲、短影片創作及推廣，提高社會對孝親觀念的關注。