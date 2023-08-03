針對前瞻預算爭議，台中市長盧秀燕1日在市政會議上呼籲中央，高雄獨拿1260億元預算，台中拿到的則在六都中倒數第二，希望中央公平對待台中，引發綠營跳腳。對此，有評論認為，盧秀燕此招相當厲害，因為除了替台中發聲，還把壓力拋給台中的民進黨立委選將，儼然是藍營領袖級人物。

盧秀燕表示，中央傳出有意擱置或退回台中捷運藍線計畫，她除希望消息不是真的，也喊話蔡政府給台中公平對待、別退回計畫。相關新聞一出後引發綠營跳腳，盧秀燕競選連任時的對手、立法院副院長蔡其昌更在臉書發文指出，盧秀燕過去曾反對前瞻計畫。

《中評社》評論今（3）日表示，盧秀燕去年九合一選舉獲79萬9107票、得票率59.35%高票連任台中市長，不只是台中縣市合併以來首次成功連任的市長，也創下橫掃29個行政區的驚人紀錄，奠定「中霸天」的地位，她也因政治實力堅強，被視為助藍營2024「決戰中台灣」的關鍵角色。

評論認為，民進黨選將的反應激烈，顯示盧秀燕批評蔡政府前瞻預算補助款分配不均的這招相當厲害，一來她替台中發聲，二來助陣藍營立委選將，把壓力拋給民進黨對手。此外，國民黨總統參選人侯友宜也承諾，若當選一定會滿足台中的需求，「盧秀燕這一席話的影響力上升至大選層級，儼然藍營領袖級人物」。