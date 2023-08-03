澎湃新聞3日報導，今天是上海第五個「刑警803」主題日，上海警方發布，依託新型現代警務機制，持續加強物證新技術與偵查研判融合應用，分赴湖南、廣東，成功偵破21年前發生的結夥強盜殺害計程車司機命案，全部兩名犯嫌落網。

2002年2月1日，上海市公安局前盧灣分局（現為黃浦分局）獲報一起凶殺案，一輛滬牌白色計程車停於轄區日暉東路某號門口，駕駛人楊某死於駕駛室內，身上有大量血跡。當年，辦案警方走訪調查得到重要線索稱，案發時段，有2名男子與被害人發生爭執，其中1名男子坐於副駕駛，另1名站於駕駛室門外。結合被害人生前與同事的通話記錄以及計程車公司後台系統反映出的里程明細，偵查員初步判斷出嫌疑人上車及計程車停靠時間。

據此，專案組開展偵查排摸，走訪了周邊150餘家單位、數十個居民區。然而，受限於當時技術條件，案件未有決定性突破。

20餘載匆匆過去，黃浦公安刑偵警方始終沒有放棄追尋真相。在市局刑偵總隊指導支持下，辦案警方持續加強物證新技術與偵查研判融合應用，今年5月24日，分局獲得令人興奮消息，經過物證跡證比對，湖南平江50歲男子余某進入警方視線，其與專案組當年走訪中掌握的一名男子同名同姓，意味著此人極有可能與當年案件有密切聯繫。

黃浦分局隨即聯繫湖南警方對余某的生物跡證比對，確認其生物跡證與現場提取到的跡證認定一致，據此，警方鎖定余某為該案犯罪嫌疑人。

經過走訪調查，偵查員了解到余某已搬至廣東省江門市生活。6月13日，黃浦警方組織警力趕赴廣東江門，經當地警方配合成功將余嫌抓獲。

經警訊，余某如實供述了2002年2月1日在上海打工期間與老鄉凌某共同實施殺人劫財的犯罪事實。6月20日，在湖南警方協助下，黃浦警方成功在長沙市將嫌疑人凌某抓獲。

目前，犯罪嫌疑人余某、凌某因涉嫌故意殺人罪已被黃浦警方依法刑事拘留，深入偵辦中。

今天是第五個上海「刑警803」主題日，在連續8年實現命案全破、連續5年搶案全破基礎上，持續提升刑事破案打擊效能。此外，以電信網路詐騙為主的非接觸式犯罪接報既遂數和接報案值同比分別下降11.8％和8.3％。