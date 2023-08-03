新竹市「停七」停車場因承攬廠商施工進度嚴重落後，市府去年12月與廠商終止契約，重啟續建工程招標作業，終於在3日順利決標，由昱盛營造股份有限公司與啟雄企業有限公司共同承攬得標，總工程經費1億8575萬元，預計今年9月底開工、明年6月底完工。

西大路（停七）立體停車場提供284格汽車、321格機車，在2021年3月30日開工，原預定於111年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後44％，市府要求廠商提送趕工計畫，然而廠商所提計畫無加緊施工的作為，未能通過委員審查，於是市府依契約相關規定在去年12月15日與該廠商終止契約。

為解決工程延宕，使停車場盡早完工啟用，市府重啟續建工程招標作業，3日順利決標，由昱盛營造股份有限公司與啟雄企業有限公司共同承攬得標。決標後，市府將安排施工前協調會議，也將督促得標廠商確實掌握施工進度，盼如期如質完工啟用，解決周邊日增的停車需求。

市府交通處也說明，該工程案解約後，一方面處理結算與原承攬商行政訴訟，以維護市府權益，另一方面也努力進行續建工程招標作業，於今年5月上網公告招標，經2次招標及最有利標評選後，於3日決標。