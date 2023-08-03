卡努颱風在沖繩釀成災情，車輛翻倒、房屋被吹垮，大樹遭連根拔起。

卡努颱風暴風圈自1日晚間起籠罩沖繩部分地區後，至今當地部分區域仍在風暴之內，讓被疏散的民眾感嘆「不知道會這麼久」。卡努已在當地釀成2人死亡、60人受傷，當中有些人是被強風「吹倒摔傷」，風勢不容小覷，此外，道路被巨浪沖垮、房子被毀、百年榕樹遭連根拔起等災情也陸續傳出。沖繩當局預測，卡努將於5日東轉，屆時預計已脫離暴風圈的本島將再次被風雨籠罩。

綜合日本放送協會（NHK）、《琉球新報》報導，日本氣象廳指出，目前卡努颱風正在宮古島以北海域緩慢向西北西方向移動，中心附近最大風速達45公尺，最大陣風為60公尺。沖繩本島、石垣島已脫離暴風圈，不過久米島、宮古島的風暴警報預計分別至今（3）日晚間、深夜才會解除。

卡努颱風颳強風釀災，還有機車被吹上天。

卡努的龜速導致沖繩的停電情形延長，1日深夜起陸續被撤離至避難中心的民眾，因為避難中心停電而同樣難受，大廳悶熱潮濕，讓民眾感嘆「想早點回家」，也有人表示「不知道會持續這麼久」，即便很感激政府在疏散期間的照顧，但「希望颱風快點過去」。沖繩於1日晚間起進入卡努颱風暴風圈，至今卡努已影響當地不同區域三日。

卡努颱風的狂風吹翻那霸市商店街的屋頂。（圖／美聯社）

據沖繩警方、消防部門統計，至今卡努已在沖繩釀成2人死亡、60人受傷，除了1日深夜狂風吹倒車庫、壓死一名老翁外，同一晚一名89歲婦人在停電的家中使用蠟燭，結果燒毀了自己的房子，老婦人也在住院2天後死亡。

值得注意的是，部分傷者是被強風吹倒而「摔傷」，包括一名男子在搬運倒塌的路樹時被風吹倒，導致左臂骨折，一名84歲老婦前往醫院途中被風吹倒，右肩骨折等，顯示卡努的風勢不容小覷。

卡努颱風在沖繩釀災。

沖繩各地今日也陸續傳出災情，本島北部名護市一座沿海道路被巨浪侵蝕、部分坍塌，一棵樹齡達130多年的榕樹被連根拔起，一棟民宅被吹垮，牆身消失，屋內一塌糊塗。

此外，日本氣象廳2日晚間預估，卡努持續向西北西方向緩慢移動，5日下午將改變路徑，轉向東北東前進，屆時恐再掉頭逼近沖繩本島，本島恐再被暴風雨籠罩。