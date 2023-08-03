中颱卡努今晚至明晨距離台灣最近，北部風雨越晚越明顯，中南部明天起也因卡努引進西南季風，將有連續5天的劇烈天氣，氣象粉專直言「中南部的雨才是重頭戲」；這波降雨是否能為曾文水庫補水也是外界關注焦點。

氣象粉專《觀氣象看天氣》發文指出，北部風雨最強的時刻還沒到，因為颱風還會再西飄一些；風的部分，苗栗以北一直到宜蘭空曠沿海、台東市以南至恆春半島有顯著強風。

卡努將引進西南季風，中南部明天起至下周二（4日至8日）天氣不穩定，午後容易有大雷雨伴隨劇烈天氣；粉專直言「明天開始中南部的雨才是重頭戲。」

上周杜蘇芮颱風為全台水庫帶來7450萬噸水量，不過曾文水庫降雨量不如預期。台南日前迎來暴雨，在曾文水庫降下13.8毫米，蓄水率達2成；接下來中南部將連日大雨，網友紛紛表示「希望不要造成災情就好，為台灣的水庫注入足夠的水量，天佑台灣」、「曾文水庫真的要滿，要很多很多的雨」、「曾文水庫太大了，慢慢補水比較安全！」