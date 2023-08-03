中度颱風卡努外圍環流持續影響北台灣地區，東北部持續出現大雨情形，台灣鐵路管理局發布訊息表示，由於平溪、深澳線因雨量超過預警值並持續有零星落石，考量行車運轉及旅客安全，3日將停駛至晚間11時59分，請八堵站至菁桐站以及八斗子至瑞芳站乘客注意，並隨時留意相關資訊更新。

台鐵表示，由於受到卡努颱風影響，其平溪與深澳線之路段，雨量已超過預警值，且持續有小落石現象出現，為守護乘客安全，8月3日將停駛至晚間11時59分。

台鐵說明，本次受影響的車次如下：

八堵往菁桐方向：4722次起停駛（原八堵11：43開）。

菁桐往八堵方向：4823次起停駛（原菁桐13：11開）。

瑞芳往八斗子方向：4821次停駛（原瑞芳13：10開）。

八斗子往瑞芳方向：4824次僅行駛至瑞芳站止，瑞芳至菁桐間停駛（原八斗子12：40開）。

台鐵提醒乘客出門前，應查訊確認列車資訊，可洽台鐵局官方網站，網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip；也可撥打24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888；或至各就近車站諮詢。

至於有退換票需求之乘客，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。