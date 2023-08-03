專家說越南經濟成長趨緩只是暫時的

哈佛大學成長實驗室（Growth Lab）的研究預測顯示，未來10年間，中國、印度、印尼、烏干達和越南等國會是成長最快的經濟體。

歷經全球新冠大流行疫情的衝擊後，全球經濟復甦並不均衡。據《哈佛校報》（The Harvard Gazette）2日報導，儘管中國成長率低於過去10年的增幅，但預料將成為人均成長最快的經濟體。未來10年的成長，可望從東亞、東歐和東非這3個「成長極」（growth poles）起飛。而到2031年，幾個亞洲經濟體已具備必要的經濟複雜性，來驅動最快速的成長。

其中帶頭的有中國、柬埔寨、越南、印尼、馬來西亞和印度。身為成長實驗室主任的哈佛經濟學家豪斯曼（Ricardo Hausmann）說，如越南和中國等，已把製造多元化、從事更複雜行業的國家，將會在未來10年領導全球成長。他並指出，中、越已從提高多元化的複雜性，實現了許多收益。然而，它們的收入水準仍比預期更複雜，因此依然會是全球「成長極」。

另外在東非，如烏干達、坦尚尼亞和莫三比克等經濟體可望體驗快速的成長，不過人口成長的驅動力大於經濟複雜性的成長。

至於東歐，則是由於經濟複雜性持續成長，而有強勁的成長潛力，就人均基礎來說，排名前15的經濟體預計有喬治亞、立陶宛、白俄羅斯、亞美尼亞、拉脫維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、羅馬尼亞和阿爾巴尼亞等。