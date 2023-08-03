大陸央視網3日報導，2日報導杜蘇芮颱風造成華北近日強降雨，京津冀地區啟用蓄滯洪區，有序分滯河道洪水。河北省已陸續啟用7處蓄滯洪區，完成轉移群眾84.74萬人。傳聞「河北、天津洩洪是為了保北京」的說法，大陸專家認為，這不是很準確的表述。蓄滯洪區的運用是在流域的尺度做統籌考慮，一般來講蓄滯洪區的有效性是針對下游，而不是上游，所以蓄滯洪區的應用是針對天津，天津水位降低，並不等於北京就不會被淹。

報導稱，蓄滯洪區是大陸流域防洪減災體系的重要組成部分，在防禦歷次流域大洪水中都發揮了不可替代作用，基本保障了江河中下游重要城市和重要防洪地區的安全。據統計，1950－2021年，98處大陸國家蓄滯洪區中有66處蓄滯洪區共啟用424次，累計蓄滯洪量1400多億立方米。這次河北陸續啟用的蓄滯洪區，在1963年和1996年海河流域大洪水中也都啟用過。

中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶指出，蓄滯洪區是防洪體系中重要組成部分，是河堤外臨時貯存洪水的低窪地區及湖泊等，其中多數是歷史上江河洪水淹沒的場所。洪水過大時，適時地分蓄洪水、削減洪峰，可以最大程度減少災害損失。

程曉陶回應為什麼要畫定蓄滯洪區指出：不同河道的斷面大小、深淺不一樣，所以河道行洪能力也不一樣。當洪量超出河道行洪能力時，就可能洪水氾濫。為了提高河道行洪能力，就沿著河道修築堤防，相當於擴大行洪斷面。但是堤防很長，無法確保每一處都能防住洪水。為了避免洪水氾濫，不得不進行全線防守，設置蓄滯洪區，就可以明確分洪區域，減輕重點保護區的防洪壓力。這樣有計畫被洪水淹沒的區域就叫做蓄滯洪區，本質上是一種疏解河道全線防洪壓力、分洪保重點的措施。

至於如何看待「河北、天津洩洪是為了保北京」的說法？程曉陶認為，這不是一個很準確的表述。蓄滯洪區的運用是在流域的尺度做統籌考慮，一般來講蓄滯洪區的有效性是對下游而言，並不是對上游而言，所以蓄滯洪區的應用是針對天津而言的。天津的水位降低，並不等於北京就不會被淹。蓄滯洪區既是防洪體系的重要組成部分，同時也是蓄滯洪區老百姓生存的家園。不是說他們應該是犧牲的對象。所以1997年大陸制定《防洪法》規定，如果運用蓄滯洪區要給予補償。2000年《蓄滯洪區運用補償暫行辦法》對補償標準也有詳細說明。